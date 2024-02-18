Büyükşehir’den THM Konseri

Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, “İnsan, Toprak ve Göç” temalı bir konser düzenledi. Anadolu’nun dört bir tarafından derlenen türkülerin seslendirildiği gece büyük beğeni topladı.DENİZLİ (İGFA) - Kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun en güzel türkülerini bir kez daha Denizlililerle buluşturdu. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği (THM) Korosu unutulmaz bir konser programı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen THM Koro Konseri “İnsan, Toprak ve Göç” temasıyla gerçekleştirildi. Şef İsmail Barkan yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı THM Korosu Anadolu’nun en güzel ezgilerini Denizlililer için seslendirdi. Solo ve koro söylenen türkülere izleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu’nun muhteşem performansı büyük beğeni toplarken, konser yaklaşık iki saat sürdü.