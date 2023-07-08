Büyükşehir “Yaza Merhaba” konseri düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde “Yaza Merhaba” konseri düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Mozaik Türk Halk Müziği Topluluğu “Yaza Merhaba” konseri düzenledi. Konserde, orkestra Şefi Oğuz Paksoy liderliğinde sahne alan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Şef Evren Ordun yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Konseri izleyenler şarkılara alkışlarla eşlik etti ve keyifli bir akşam geçirdiler. Mozaik Türk Halk Müzik Topluluğu Trabzon, Şanlıurfa, Çanakkale yörelerine ait türküleri seslendirildiği konseri çok sayıda vatandaş izledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü de danslarıyla konsere renk kattı.