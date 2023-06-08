Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yaz aylarının vazgeçilmezi açık hava etkinlikleri başladı. “Müzik Şehrin Kalbinde” konserlerinin ilk durağı Hadrianus Kapısı oldu.ANTALYA (İGFA) - Yenilenen güçlü kadrosuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konser, vatandaşlara ve turistlere keyifli dakikalar yaşattı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde izleyenler hem dans edip hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserler Sürecek

İlki Hadrianus Kapısında gerçekleştirilen konserler; 9 Haziran 18.30’da Tophane Çay Bahçesi, 16 Haziran Cuma 18.30’da Finike Yat Limanı, 17 Haziran Cumartesi 18.30’da Kumluca Karatepe Etkinlik alanında, 21 Haziran Çarşamba 18.30’da Konyaaltı Olbia Kent Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin yanı sıra yaz aylarının gelmesi ile birlikte 19 ilçenin tamamında açık hava konserleri, çocuk şenlikleri ve festivallerle Antalyalılar kültür ve sanatla buluşacak.