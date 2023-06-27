Büyükak ve Sakallıoğlu buluştu

İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu.İSTANBUL (İGFA) - İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu. 25 Film’in yapımcılığını üstleneceği filmin sinemadaki vizyon tarihi 29 Aralık 2023.