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Büyükak ve Sakallıoğlu buluştu
MAGAZİN 27.06.2023, 13:00
İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu.İSTANBUL (İGFA) - İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu da Yasemin Sakallıoğlu oldu. 25 Film’in yapımcılığını üstleneceği filmin sinemadaki vizyon tarihi 29 Aralık 2023.
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