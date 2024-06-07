Bursalı Sinan Akçıl'la eğlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6'ıncı gününde on binlerce Bursalı Sinan Akçıl ile eğlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6'ıncı gününde on binlerce Bursalı Sinan Akçıl ile eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Yolu Festivali’nin altıncı günü; konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleriyle dopdolu geçti.
Besteleriyle Türk pop müziğine onlarca eser kazandıran Sinan Akçıl, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede dinleyicileriyle buluştu.
Bursa’nın renklerine özel yeşil-beyaz giyinen ünlü sanatçı Akçıl, “Yüzyılın Aşkı, Fark Atıyor, Hadi Yavrum, Tabi Tabi” gibi en sevilen şarkılarını Bursalılarla hep bir ağızdan söyledi. Akçıl, “Biri Bana Gelsin” şarkısını söylemeden önce, şarkıyı 45 metrekare bir otel odasında ağlayarak yazdığını anlattı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
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|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
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|38
|50
|10. Antalyaspor
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|44
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|38
|44
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|38
|41
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|41
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|40
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|38
|40
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|38
|37
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|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
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|34
|60
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|34
|57
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|56
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|34
|55
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|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21