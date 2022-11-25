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Bursalı öğretmenler Mehmet Çevik ile coştu
MAGAZİN 25.11.2022, 11:29
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Bursa’da sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, büyük ilgi gördüğü baloda şarkılarını bu kez eğitimciler için söyledi.BURSA (İGFA) - Müziğin güçlü sesi Mehmet Çevik, Bursa’daki Öğretmenler Günü Balosu’nda sahne aldı.
Karya Davet’te gerçekleşen gecede balo salonunu tıklım tıklım dolduran öğretmenler, bu özel günün tadını Mehmet Çevik’in şarkılarıyla çıkardı.
Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Çevik, “Şarkılarımı geleceğin mimarları olan öğretmenlerimiz için söylemekten büyük onur duyuyorum” dedi. Gece boyunca öğretmenleri bir an olsun yerlerine oturtmayan Çevik, eğlenceye damgasını vurdu.
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