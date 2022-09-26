Bursalı kadınlardan yaza 'En Gözde' veda

Sosyal sorumluluk projeleri ve kadın dayanışması ile adından sıkça söz ettiren, En Gözde Kadınlar Platformu kurucusu influecer Gözde Avcı’nın Sendeyim adlı mekanda düzenlediği yaza veda eğlencesi ile Bursalı kadınlar gönüllerince eğlendi.BURSA (İGFA) - Çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren influecer Gözde Avcı’nın düzenlediği yaza veda gecesiyle Bursalı kadınlar eğlencenin keyfini çıkarttı.

Sosyal medya üzerinde En Gözde Kadınlar adıyla oluşturduğu platform gün geçtikçe büyüyen Avcı, bireysel organizasyonlar düzenlemeye de devam ediyor.

"Sendeyim" isimli mekanda düzenlediği gecede Doğancan Özmen’in darbuka şovu eşliğinde sahneye çıkarak eğlenceninn startını veren Avcı, katılımcılara; ‘hoş geldiniz’ dedi.

Geceye sponsor olan firmalara teşekkür belgesi vererek onurlandıran Avcı; “Uzun bir süredir ayrı kaldık. Ancak bu gece hep birlikte kurtlarımızı dökeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Bu gece yaza veda etmenin ve yeni bir sezona başlangıç yapmamızın ilk gecesi. En Gözde Kadınlar Platformu olarak yeni projelerimiz yolda, ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Bireysel olarak da böyle geceler düzenleyerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler” diye konuştu. Gözde Avcı’nın konuşmasının ardından Bursa’nın sevilen sesi Levent Uçar sahne alarak geceye katılan kadınlara unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı.

EĞLENCE SOKAĞA TAŞTI

Levent Uçar’ın sahne arasında darbukada Doğancan Özmen ve oryantal Aylin Dance, eğlenceyi sokağa taşıdı. Mekanda eğlencenin sınırlarını sokağa taşıyan kadınlar eğlencenin tadını çıkarttı.