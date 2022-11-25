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Bursalı avukat Mehmet Uslu’dan ikinci single

MAGAZİN 25.11.2022, 13:43
Bursalı avukat Mehmet Uslu’dan ikinci single

Bursalı avukat Mehmet Uslu, müzik tutkusunu profesyonelliğe dönüştürerek, çıkardığı ikinci single şarkısı ''Bir şeyler var'' ile gönülleri fethetti.Ersel NALBANT - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Bursa’da avukatlık mesleğini yaparken müzik tutkusunu da birarada yaşayan Mehmet Uslu, profesyonel şarkıcılığa adım atarak ikinci single şarkısı ''Bir şeyler var'' ile hayranlarını sevindirdi.

İlk profesyonel müzik kariyerine “Ne yaparsan yap” şarkısı ile başlayan avukat Mehmet Uslu, “İlk profesyonel müzik kariyerime 'Ne yaparsan yap' adlı şarkımla giriş yapmıştım. Çok güzel geri dönüşler aldım, şarkı herkesin diline dolandı. 'Ne yaparsan yap'ın bende yeri ayrı ve hep öyle kalacak" dedi.

 'Ne yaparsan yap' kadar iddialı bir şarkı 'Bir şeyler var'ın da hayranları tarafından çok sevileceğine inandığını ifade eden Uslu, "Söz ve müzik Sinan Akçıl' a ait, mix&mastering’i Mustafa Ceceli'ye. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her aşamasını, her detayını büyük bir özveri ve samimiyetle üstlendiler. Aramızdaki enerji inanılmazdı. Haliyle bu enerji eserimize de yansıdı” dedi.

SON KLİBİNİ LONDRA’DA ÇEKTİ

İşi gereği uzun bir süre Londra' da kalmak zorundayken müzikten de ayrı kalmamak adına durumu fırsata çevirerek şarkının klibini Londra' da çektiğini belirten Mehmet Uslu, "Bu hiç kolay olmadı, oradaki bürokrasi, izinlerin alınması sürecimizi biraz uzattı. Ama şarkım da klibim de her şeyi ile çok içime sindi” diye konuştu.

Mesleğini çok severek yaptığını ifade eden Uslu, pandemiden sonra her şeyin online olması nedeniyle işim biraz daha da kolaylaştığını belirterek, "Sürekli bir eğitim veya seminerdeyim. Ama müzik çok ayrı. Şarkı söylerken kendim olduğumu, yenilendiğimi hissediyorum. 'Ne yaparsam yapayım' hiç yorulmuyorum. Bu nedenle müzik de hayatımda hep var olacak" dedi.

Sahne için inanılmaz bir talep olduğunu kaydeden Uslu, "Ben Başak burcuyum ve çok detaycıyım. Yaptığım iş bana ait olmalı, her yönüyle hakim olmalıyım ve tabii ki güzel olmalı. Programlarımı oluştururken sağlam bir şekilde ilerlemek istiyorum. Çok yakında yoğun bir şekilde sahne çalışmalarım da başlayacak.Bu süreçte yanımda olan, bana destek olan başta ailem olmak üzere tüm dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Varlıkları gücüme güç katıyor" diye konuştu.

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