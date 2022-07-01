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Bursa’da Sibel Can rüzgarı
MAGAZİN 01.07.2022, 07:27
Bursa'da 60. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Sibel Can, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, tarihi kalabalık günlerinden birini yaşadı.
BURSA (İGFA) - Bursa'da Sibel Can rüzgarı esti. 60. Uluslararası Bursa Festivali'nin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Sibel Can, Kültürpark Açıkhava Tiyotrosu’nu tıklım tıklım dolduran Bursalılara muhteşem bir gece yaşattı.
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