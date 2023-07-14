Bursa’da müzik serüveni başlıyor

Ünlü organizatör ve milli sporcu Ebru Canbuldu, yepyeni projeler ile Bursalılara müzik ve eğlence dolu geceler yaşatmaya hazırlanıyor. İlk konseri ise Z kuşağının sevgilisi Okan ve Volkan ile Mars.ERSEL NALBANT–ONUR POLAT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa müzik hayatı, Z kuşağının sevdiği sanatçıların konserleriyle yepyeni bir boyuta geçiyor.

Ünlü organizatör Canbuldu Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı, milli sporcu Ebru Canbuldu, Z kuşağına yönelik yepyeni projelerle Bursa müzik sektörüne can suyu olacak.

Bursa’daki eğlence sektöründeki konser açığını kapatmak için konser programları hazırlayan Canbuldu, Bursalılara dolu dolu bir konser programı hazırladı.

Bu programların ilkinin 22 Temmuz Cumartesi gecesi Bursa Suare’de Okan&Volkan ve Mars ile başlayacağının müjdesini veren Ebru Canbuldu, Bursalıları müzik ve eğlence dolu geceler yaşatacağını belirterek, ‘’Bursa’ya yeni bir ses getirmeye özen gösterdik. Yeni bir proje içerisine girdik. Bursa Suare’de, Bursa’da çok büyük bir açık olan boşluğu tamamlamaya karar verdik, o yüzden konserlere başladık. Z kuşağının çok dinlediği ve çok revaçta olan sanatçıları Bursa Suare’de karşılayıp onları orada ağırlamayı düşünüyoruz.” dedi.

Z kuşağının yeni nesil rap, arabesk karışık yeni şarkılarla ilerlediğinin altını çizen Canbuldu, “Bunların tamamını biz Suare’de GökCar sponsorluğunda karşılıyoruz. Bursa’nın çok büyük bir açığı vardı. Onu doldurmaya karar verdik ve yeni bir proje içerisine girdik. İlk projemizde 22 Temmuz Cumartesi gecesi Okan&Volkan ve Mars arkadaşımız Bursalılar ile üçü birlikte olacak. Bunlar da Tik Tok’ta, Instagram'da ve sosyal medyada milyonlarca dinlenen, çok güzel işler yapan arkadaşlarımız... Bursalılar bizi takipte kalsınlar. Bursa ve Bursalılar için çok güzel işler yapacağız.’’ diye konuştu.