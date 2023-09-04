Bursa’da mekanlar eğlence dolu...

Bu hafta sonu, Bursa’daki eğlence mekanları doldu taştı. Eğlence severler mekanları doldurarak muhteşem bir hafta sonu yaşadılar.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Meze Özlüce’de sahne alan Esra Akman, Keyifli Bar'da sahne alan Sezgin Can, Meymenet by Mixmen’de sahne alan Tamer Deniz, Özlüce Levrek’te sahne alan Didem Çetinkaya ve Sendeyim Pub’da sahne alan Kübra Lana, hareketli şarkılarıyla Bursalıları bir dakika bile oturtmadı.

SEZGİN CAN İLE DOLU DOLU HAFTA SONU

Bursa’nın sevilen solistlerinden Sezgin Can, bu hafta sonu sahne aldığı Keyifli Bar’da sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir hafta sonu yaşattı. “Kalbim Saçmalıyor” adlı şarkısıyla programına başlayan Sezgin Can, yaklaşık 3 saat kaldığı sahnede tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendirerek, Keyifli Bar müdavimlerine dolu dolu bir hafta sonu yaşattı.3

MEZE ÖZLÜCE’DE ESRA AKMAN COŞKUSU

Bursa sahnelerinin sevilen sanatçısı Esra Akman, bu hafta sonu sahne aldığı Meze Özlüce’de sevenlerine bol eğlenceli bir hafta sonu gecesi yaşattı. Sanatçı, sevilen tüm şarkılarını Bursalılar için seslendirirken Bursalı eğlence müdavimleri ise şarkılara, gerek oturdukları yerlerden gerekse masa kenarlarında danslarıyla eşlik ettiler.

ÖZLÜCE LEVREK DİDEM ÇETİNKAYA İLE COŞTU

Bursa’nın gözde mekanlarından olan Levrek, bu hafta sonu Bursa’nın sevilen solisti Didem Çetinkaya’yı ağırladı. Yaklaşık 3 saat kaldığı sahnesinde sesi ve sahne performansı ile sevenlerinin gönlünde bir kez daha taht kuran Didem Çetinkaya, tüm şarkılarını Özlüce Levrek’i hınca hınç dolduran sevenleri için seslendirdi.

SENDEYİM PUB’DA KÜBRA LANA İLE DOLU DOLU HAFTA SONU

Bursa eğlence müdavimlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sendeyim Pub, bu hafta sonu da eğlence severlere, Bursa’nın sevilen solisti Kübra Lana ile dolu dolu bir hafta sonu yaşattı. Kübra Lana, programı boyunca birbirinden güzel şarkılarını Sendeyim Pub müdavimleri için söyledi. Gece boyunca Kübra Lana’nın şarkılarıyla coşan Bursalılar, sabahın ilk ışıklarına kadar renkli görüntüler oluşturdular.

KROKODİL’DE DEMET TUĞCU COŞKUSU

Bursa’nın gözde eğlence merkezlerinden biri olan ve Podyum Park’ta bulunan Krokodil Cafe Bar Restaurant, bu hafta sonu Bursa’nın gözde solistlerinden biri olan Demet Tuğcu'yu ağırladı. Bursalı eğlence severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Demet Tuğcu birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerini coşturmasını bildi.

Program boyunca Demet Tuğcu'nun seslendirdiği tüm şarkılara eşlik eden Bursalı müzikseverler, dolu dolu bir gece yaşamanın keyfini çıkardılar.