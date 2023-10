Bursa’da dolu dizgin hafta sonu

Bursa geceleri Eylül ayının son haftasında da coşkuya sahne oldu. Eğlence mekanlarını dolduran Bursalılar keyifli bir hafta sonu yaşadı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Meze Özlüce’de sahne alan Mehmet Çevik, Keyifli Bar'da sahne alan Sezgin Can, Bursa’nın yeni soluğu Dada Salon Kabarett’te Mirkelam, Özlüce Levrek’te sahne alan Gökhan Sezen hareketli şarkılarıyla Bursalıları bir dakika bile oturtmadı. Sanatçıların söyledikleri tüm şarkılara coşku içinde eşlik eden Bursalı eğlence müdayimleri dolu dolu bir hafta sonu yaşadı.

MEZE ÖZLÜCE’DE MEHMET ÇEVİK COŞKUSU

Bursa sahnelerinin sevilen sanatçısı Mehmet Çevik, bu hafta sonu sahne aldığı Meze Özlüce’de sevenlerine bol eğlenceli bir hafta sonu gecesi yaşattı. Sanatçı sevilen tüm şarkılarını Bursalılar için seslendirirken Bursalı eğlence müdavimleri ise şarkılara, gerek oturdukları yerlerden gerekse masa kenarlarında danslarıyla şarkılara eşlik ettiler.

SEZGİN CAN İLE KEYİFLİ BAR’DA KEYİFLİ GECE

Bursa’nın sevilen solistlerinden Sezgin Can, bu hafta sonu sahne aldığı Keyifli Bar’da sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir hafta sonsu yaşattı. Yaklaşık 3 saat kaldığı sahnede tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendiren Sezgin Can, keyifli bir hafta sonuna daha imza attı. Her türden şarkıyı başarı ile seslendiren Sezgin Can bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu.

GÖKHAN SEZEN, BURSA’DA GÖNÜLLERE DOKUNDU

Bursa’nın gözde mekanlarından olan Levrek, bu hafta sonu sahne alan TüRK Sanat Müziği’nin seçilen sanatçısı Gökhan Sezen’i ağırladı. Gökhan Sezen, tüm şarkılarını Özlüce Levrek’i hınca hınç dolduran sevenleri için seslendirdi. Gökhan Sezen’in tüm şarkılarına eşlik eden Bursalılar sabahın ilk ışıklarına kadar renkli görüntüler oluşturdu.

DADA SALON KABARETT’TE MİRKELAM RÜZGARI

Okan Bayülgen ve ekibinin öncülüğünde, İstanbul’un en sıra dışı mekânlarından biri olan Dada Salon Kabarett, İstanbul’dan sonra Bursa’da kapılarını açmıştı. Açılış gecesinde Emre Altuğ’u ağırlayan mekan bu hafta sonu ise ünlü şarkıcı Mirkelam’ı mekanında ağırladı. Uzun bir aradan sonra bir ilk kez Dada Salon Kabarett ‘te sahne alan Mirkelam birinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyledi. Mirkelam’ın şarkılarına eşlik eden Bursalılar renkli bir hafta sonu yaşadılar.