Bursa Yıldırım'da gençler Yalçıntaş konseriyle coştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sanatçı İlyas Yalçıntaş konseriyle taçlandı.BURSA (İGFA)- Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda özel festival düzenledi. Bayrak Alanı’nda düzenlenen konsere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlyas Yalçıntaş konseri öncesi DJ Ercan Benek sahne alarak Yıldırımlılara eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarıyla İlyas Yalçıntaş Yıldırımlı gençlere unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşattı.

Ünlü sanatçı Yalçıntaş, kendilerini Yıldırımlı gençlerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür edip gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.