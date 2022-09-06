Bursa Yenişehir'deki festivaled Kıraç coşkusu

Yenişehir'de işgalden kurtuluşuyla festival coşkusu bir arada yaşanıyor. Kutlamaların ikinci günü şarkıcı Kıraç sevenleriyle buluştu.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir’in Yunan İşgalinden Kurtuluşun 100. Yıldönümü ve hasat coşkusu, geleneksel Altın Biber Festivaliyle bir arada yaşanıyor.

Derviş Eroğlu Bulvarı'nda düzenlenen etkinliklere Yenişehirliler yoğun ilgi gösterirken, etkinliklerin ilk günü sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un ardından ikinci gün Anadolu rock müziğinin başarılı temsilcisi Kıraç, hayranlarıyla buluştu.

Sevilen eserlerini seslendiren Kıraç'a konser alanını dolduran müzikseverler de eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin ardından Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Kıraç'a içinde Türk bayrağının da bulunduğu çeşitli hediyeler takdim etti.