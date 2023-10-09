Bursa gecelerinde kim, nerede, nasıl eğlendi?

Bursa geceleri Ekim ayının ilk haftasında eğlence mekanları yine coşkuya sahne oldu. Eğlence mekanlarını dolduran Bursalılar keyifli bir hafta sonu yaşadı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Keyifli Bar'da sahne alan Sezgin Can, Dada Salon Kabaret’te sahne alan Ayla Balyemez, Sendeyim Pub’da sahne alan Levent Uçar, Krokodil Cafe Bar Restourant’ta sahne alan Timoçin ve Jolly Joker Bursa’da sahne alan Derya Bedavacı’nın hareketli şarkılarıyla Bursalıları bir dakika bile oturtmadı.

Gerek oturdukları yerlerden gerekse masa kenarlarında şarkılara danslarıyla eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.

KEYİFLİ BAR’DA SEZGİN CAN COŞTURDU

Bursa’nın sevilen solistlerinden Sezgin Can, bu hafta sonu sahne aldığı Keyifli Bar’da sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir hafta sonsu yaşattı. Yaklaşık 3 saat kaldığı sahnede tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte seslendiren Sezgin Can, keyifli bir hafta sonuna daha imza attı. Sezgin Can’ın tüm söylediği şarkılara eşlik eden Bursalılar dolu dolu bir hafta sonu yaşadılar.

SENDEYİM PUB’DA LEVENT UÇAR’LA DOLU DOLU HAFTA SONU

Bursa eğlence müdavimlerinin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Sendeyim Pub, bu hafta sonu da eğlence severlere Bursa’nın sevilen solisti Levent Uçar ile Oryantal Aylin Bursalılara dolu dolu bir hafta sonu yaşattı.

Sahneye önce Bursa’nın dans kraliçesi Oryantal Aylin çıktı. Oryantel Aylin Bursalılara muhteşem bir göbek dansı sundu. Göbek dansıyla Bursalıları adeta büyüleyen Aylin eğlence müdavimlerinden tam not aldı. Daha sonra ise gecenin gecenin solisti Levent Uçar, sahne alarak Bursalılara hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Levent Uçar programı boyunca bir birinden güzel şarkılarını Sendeyim Pub müdavimleri için söyledi. Gece boyunca Levent Uçar’ın şarkılarıyla coşan Bursalılar, sabahın ilk ışıklarına kadar renkli görüntüler oluşturdular

DADA SALON KABARETT’TE AYLA BALYEMEZ RÜZGARI

Okan Bayülgen ve ekibinin öncülüğünde, İstanbul’un en sıra dışı mekânlarından biri olan Dada Salon Kabarett, İstanbul’dan sonra Bursa’da kapılarını açmıştı.

Bursa eğlence dünyasına hızlı bir şekilde giriş yapan Dada Salon Kabarett bu hafta sonu Ayla Balyemez’i ağırladı. Ayla Balyemez, bibirinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyledi. Balyemez’in şarkılarına eşlik eden Bursalılar renkli bir hafta sonu yaşadılar.

KROKODİL TİMOÇİN İLE COŞTU

Bursa’nın gözde eğlence merkezlerinden biri olan ve Podyum Park’ta bulunan Krokodil Cafe Bar Restaurant, bu hafta sonu Bursa, genç ve sevilen solistlerinden Timoçin’i ağırladı. Mekanı hınca hınç Dolduran Bursalılar Timoçin’in seslendirdiği şarkılara renkli bir hafta sonu geçirdiler. Gecenin finalinde ise Bursa’nın sevilen Dj’lerinden Süleyman, çaldığı günümüzün sevilen birbirinden güzel şarkılarıyla hafta sonuna ayrı bir renk kattı.

DERYA BEDAVACI YÜREKLERE DOKUNDU

Bursa'nın gözde eğlence merkezlerinden biri olan Jolly Joker Bursa ünlü şarkıcı Derya Bedavacı'yı mekanında ağırladı. Derya Bedavacı, yaklaşık iki saat süren konserinde birbirinden güzel şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

Uzun bir aradan sonra Bursa'ya gelen Derya Bedavacı, Kendi şarkılarının yanı sıra Müslüm Gürses, Ahmet Kaya gibi önemli sanatçılarımızın şarkılarını da seslendirerek kendisini dinlemeye gelen Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.