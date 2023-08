Bursa gecelerinde eğlence müdavimlerini coşturdular

Bursa'nın eğlence mekanları hafta sonu yine tıklım tıklım doldu. Bursalılar eğlencenin doruğuna çıktığı gecelerde doyasıya eğlendi.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa gecelerinde hafta sonu yine coşku yaşandı. Keyifli Bar, Meze Özlüce, Levrek, Laspoint Halam, ve Şey Pub'da sahne alan sanatçılar, eğlence müdavimlerini coşturmasını bildi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin tadını doyasıya çıkaran Bursalılar renkli görüntüler oluşturdu.

ESRA AKMAN İLE MUHTEŞEM HAFTA SONU

Bursa'nın sevilen mekanlarından Meze Özlüce'de sahne alan Esra Akman şarkıları ve sahne performansıyla sevenlerini adeta büyüledi. Renkli geçen gecede, Meze Özlüce'yi tıklım tıklım dolduran Bursalılar, Esra Akman'ın şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Esra Akman'ın tüm şarkılarına eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri muhteşem bir hafta sonu yaşadı.

SEZGİN CAN SEVENLERİNİ COŞTURDU Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından olan Keyifli Bar'da sahne alan Sezgin Can, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerine dolu dolu bir hafta sonu yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarını müzik severlerle buluşturan Sezgin Can, yaklaşık 2 saatlik sahne performansı ile günümüzün sevilen şarkılarını Keyifli Bar müdavimleri için seslendirdi. Sezgin Can'ın ın tüm şarkılarına danslarıyla eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri renkli görüntüler oluşturdu.

LEVREK'TE DOLU DİZGİN EĞLENCE Özlüce Levrek'Te sevenleriyle buluşan Didem Çetinkaya, ise seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarıyla Bursalıları coşturmasını bildi. Didem Çetinkaya'nın şarkılarına eşlik eden Bursalılar hafta sonu dolu dizgin yaşadı. Gerek oturdukları yerlerden gerekse masa kenarlarında sanatçıya eşlik eden Bursalılar gece geç saatlere kadar eğlenceyi dolu dizgin yaşadı.

LAST POİNT'TE RENKLİ HAFTA SONU Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Last Point'te bu hafta sonu sahne alan Safa Zakir, Bursalılara dolu dolu bir gece yaşattı. Safa Zakir'in söylediği şarkılara gerek oturdukları yerlerden gerekse pistte eşlik eden Bursalı eğlence severler ise sabahın ilk ışıklarına kadar renkli görüntüler oluşturdular. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar birbirinden güzel şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren Safa Zakir, hayranlarını mest etti.

ŞEY PUB'DA YEŞİM ÇAKAL FIRTINASI

Bu hafta sonu Bursa'nın sevilen mekanlarından Şey Pub'da ise sahne alan ünlü dj Yeşim Çakal, çaldığı günümüzün sevilen bir birinden güzel şarkılarıyla Bursalıları coşturmasını bildi. Çalınan müziklere eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdu.