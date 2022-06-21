Bursa Festivali'nde 'Hadise' rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 60. Uluslararası Bursa Festivali’nde Hadise rüzgarı esti.BURSA (İGFA) - Konser öncesi polis teşkilatı tarafından kadına şiddete karşı bir klip yayınlanırken, şiddete karşı duyarsız kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da izlediği konser öncesi BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile Atış Yapı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, sanatçıya festival özel plaketini sundu. 7’de 70’e hayranlık uyandıran ünlü sanatçı, muhteşem orkestrasının eşliğinde “Aşk Kaç Beden Giyer” şarkısıyla sahneye çıktı.

Bursa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ünlü popçu, şarkılarını, Açıkhava Tiyatrosu’nda kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla birlikte söyledi.

Heyecanın bir an olsun dinmediği konserde Hadise, sahne şovuyla da büyük alkış aldı. “Biz Burdayız”, “Mesajımı Almıştır O”, “Farkımız Var”, “Şampiyon” ve “Süperman” şarkılarını art arda söyleyerek seyircileri coşturan Hadise’nin 9 yaşındaki küçük kız çocuğuyla dans üzerine yaptığı sohbet ise izleyenleri gülümsetti. Hadise, “Nerdesin Aşkım” şarkısını da yine izleyicileriyle düet yaparak söyledi.

Nabzın bir an olsun düşmediği gece boyunca Açıkhava’yı şarkılarıyla inleten Hadise, hayranları tarafından konser süresince ayakta alkışlandı.