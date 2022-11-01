Bursa Fashion WEEK 2022'de muhteşem defile

Türk modasını uluslararası platformlara taşıma konusunda emin adımlar ile yol alan Bursa Fashion WEEK, 'Tekstil Merkezi' ünvanını taşıyan Bursa 'da beşincisi kez düzenlenen muhteşem defileyle yurt içi ve dışı katılımcıları ile büyük bir ilgi odağı oldu.BURSA (İGFA) - Dünya markalarının konfeksiyon ve tekstil üretiminin kalbi olan Bursa, Bursa Fashıon WEEK Türk modacıların ve markaların ilgi merkezi oldu.

Çelik Palas'ta 5'incisi gerçekleştirilen yurt içi ve dışı katılımcıların büyük ilgi gösterdiği moda günleri kapsamında gerçekleşen "Dönüşüm" temalı tasarım yarışmasnın Final Defilesi ve Ödül töreni ile kazananlar da ödüllerine kavuştu.

Defilenin ve yarışmanın sunucuğunu ünlü manken /sunucu Yağmur Ayaz yaparken, Zeliha Çal, Açelya Kartal, Gamze Balım, Seviye İkbal Tulgar, Derya Ekşioğlu, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Melissa Aslan, Tuğçe Tekin, Rabia Hazır,Sena Küçük,Ellena Plamenac, Yanita Shmidt, Leena Shindondola, Elif Tokgöz ve Albina Detkova gibi ünlü ve taçlı modeller podyuma çıktı.

Bursa Fashion WEEK-5 Sahne Direktörülüğünü üstlenen ünlü Koreograf Asil Çağıl, birbirinden güzel koreografileriyle defilelere imza attı.

Saç ve makyaj görevini 5 yıldır üstlenen deneyimli isim Livza Uyar Benli tarafından gerçekleştirildi.

180 Başvuru ve ön elemeler neticesinde finale kalan yarışmacılardan birincilik ödülüne Furkan Tuğçe Turgutlu, ikincilik ödülüne Zeynep Duman, üçüncülük ödülüne ise Dilara Gezer Karaağac layık görüldü.

Emelya Houtcoture Defilesi Bulgaristan temsil eden Charlino defileleri büyük ilgi odağı olurken, İran’dan katılan yeni nesil tasarımcı Faezeh Ahan ve Ebru Kırcalı Defilesi adeta moda şöleni yaşattı.

Sakarya Ferizli Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Moda Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Pınar Çınar ve Moda Tasarım bölümü öğrencileri de kulis görevi alarak sertifika ile ödüllendirildi.