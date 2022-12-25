Bursa'dan 'Yarına Şans Ver'diler

Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV), 1. yaşını ve yeni yılı hafızalardan kolay silinmeyecek bir maskeli baloyla kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla “Yarına Şans Vermek İçin Zaman Yok” sloganıyla kurulan YASAV, 1 yaşına bastı.

Kuruluş yıldönümünü ve yeni yılı Bongo Bar’daki maskeli baloyla kutlayan YASAV üyeleri, gece için özel olarak hazırlandılar. Konukların şıklıklarını maskeleriyle tamamladıkları baloda Bongo Bar’da tek bir kişilik bile yer kalmadı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, 1. yaşlarını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

HEP BİRLİKTE NAR PATLATTILAR

Kübra Lana’nın şarkılarıyla renklenen gecede YASAV üyesi hanımlar, gönüllerince eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yeni yılda şans ve bereket getirmesi inancıyla hep birlikte nar patlatan üyeler, 2023’den sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, yeni yılda da iyilik hareketine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.