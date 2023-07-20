Bursa'da uluslararası festivalde Özcan Deniz coşkusu

Türkiye’nin en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen, Uluslararası Bursa Festivali’nde arabesk ve fantezi müziğinin ünlü ismi Özcan Deniz, fırtınası esti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Doruk Hastaneleri Grubu sponsorluğunda bu akşam ünlü sanatçı Özcan Deniz’i ağırladı.

Yılların eskitemediği parçalarını Bursalı müzikseverler için seslendiren Deniz, izleyenleri adeta mest etti.

Sahneye dillerden düşmeyen ‘Yalan mı?’ şarkısıyla çıkan Özcan Deniz, yakın zamanda Bursa’daki ikinci konserini vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. İstanbullu Gelin dizisiyle Bursa’yı tanıtma fırsatı bulduklarını ve film setini görmek için şehre çok turist çektiklerini anlatan ünlü sanatçı, Bursa’da verdiği konserlerin de kendisi için ayrı bir keyif içinde geçtiğini söyledi. Bu yıl 61. düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne almanın ise ayrı bir gurur olduğunu belirten Deniz, yıllardır süren bu etkinliğin gerçekleşmesine verdiği katkılardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Muhteşem sahne performansıyla Bursalı hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, ‘Zorun Ne Benle Aşk’, ‘Sevdanın Rengi’, ‘Kalp Yarası’ gibi şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Tüm şarkılarını dinleyenleri ile birlikte seslendiren Özcan Deniz, ‘Derin Duygular’ şarkısıyla Açıkhava Tiyatrosu’ndaki coşkuyu zirveye taşıdı. Konser boyunca, temponun hiç düşmediği gecede, en sevilen şarkılarını söyleyen Özcan Deniz’i, Bursalı müzikseverler ayakta alkışladı.