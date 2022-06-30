Bursa'da 'Simge'li 'Erdem'li konser

12 Haziran’dan bu yana birçok ünlü yerli ve yabancı sanatçının Bursalı hayranlarıyla buluştuğu Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda pop müziğin sevilen isimleri Simge Sağın ile Mehmet Erdem sahne aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen festivalde muhteşem ikili, şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Ünlü sanatçı Simge Sağın, Bursa'yı çok sevdiğini, burada akrabaları ve arkadaşları olduğunu belirterek, Bursa'ya her geldiğinde kendisini daha enerjik hissettiğini söyledi.

Sanatçı Mehmet Erdem de 60 yıllık köklü bir organizasyonda sahne almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Konserin ilk bölümünde sahneye çıkan Simge, dillerden düşmeyen şarkısı "Ben Bazen" ile dinleyenleri mest etti. Güçlü sesi ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan Sağın, art arda söylediği hareketli parçalarla sanatseverlerden büyük alkış aldı. Romantik şarkılarıyla izleyenleri duygulandıran Sağın, "Aşkın Olayım" şarkısını kendisini izlemeye gelen binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Sahne performansıyla göz dolduran Simge Sağın, konserini alkışlarla tamamladı.

Gecenin ikinci bölümünde ise sevilen sanatçı Mehmet Erdem, Açıkhava Tiyatrosu'nu en popüler şarkılarıyla inletti. Konserine Edip Akbayram'ın "Hava nasıl oralarda" şarkısıyla başlayan Erdem, Barış Manço'nun "Yaz dostum" ve "Gibi gibi" şarkılarıyla dinleyenlerini nostalji yolculuğuna çıkardı. Türk müziğinin sevilen sanatçılarının hit eserlerini kendisine has yorumuyla seslendiren Mehmet Erdem, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran Bursalılar, ünlü şarkıcının parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti.