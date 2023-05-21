Bursa'da Pentagram rüzgarı esti
Rock dünyasının sevilen gruplarından Pentagram Jolly Joker Bursa'da verdiği konserde sevenlerine bol adrenalinli anlar yaşattı. Konsere gelen seyirciler Pentagram'ın şarkılarına Rock işaretleri ile eşlik etti.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Rock dünyasının sevilen gruplarından Pentagram, Jolly Joker Bursa'da verdiği konserde sevenlerine bol adrenalinli anlar yaşattı. Konsere gelen seyirciler Pentagram'ın şarkılarına rock işaretleri ile eşlik etti.
Rock dünyasının sevilen isimlerinden Pentagram, Bursa Jolly Joker'de konser verdi. Konsere rock severlerin ilgisi büyük oldu.
Mekanı hınca hınç dolduran eğlence müdavimleri, grubun şarkılarına eşlik ederek deyim yerindeyse kendinden geçti. Yıllardır rock kültürünü ülkemizde ve dünyada en iyi şekilde temsil eden grup üyeleri soluk almadan şarkılarını Bursalılara seslendirdi.
Anadolu ezgilerini de yaptıkları müzikte kullanan Pentagram, yaklaşık iki saat süren konser boyunca sevenlerine hiç unutmayacakları bir gece yaşattı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Ankaragücü
|33
|39
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|34
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|35
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20