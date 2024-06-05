Bursa'da Bengü coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde, Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü, Yunuseli Havaalanı’nda kurulan sahnede dinleyicilerle buluştu.BURSA (İGFA) -Ünlü şarkıcı Bengü seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla Bursalılara müzik dolu bir gece yaşattı. Sahici, Korkma Kalbim, Gezegen, Kuzum, Heyecan, Yaralı, Unut Beni gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Bengü, “Kalbim” şarkısında Bursalı hayranlarıyla düet yaptı.

Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bengü, “Bursa’da olmak, Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olmak şahane. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir kez daha minnettarız, ne kadar güzel bir görüntü” dedi.

Bengü bir hayranının uzattığı telefonu alarak sahnede bir de özçekim gerçekleştirdi.