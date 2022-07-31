Burcu Güneş Hataylı hayranlarıyla buluştu

Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş, eşsiz yorumları ve dillerden düşmeyen şarkıları ile EXPO’21 Arsuz sahnesinde hayranlarıyla buluştu.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay alanları, birbirinden değerli sanatçıları sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Alana gelen yüzlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren ve dansları ile kendisine hayran bırakan Burcu Güneş, Hataylılara zengin repertuarı ile müzik dolu bir gece yaşattı.

Güneş, EXPO etkinlikleri kapsamında Hatay’da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek hayranlarıile buluşmasını sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dinleyenlerin eğlenceye doyamadığı konser sonunda Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, sevenlerine muhteşem bir gece yaşattığı için değerli sanatçı Burcu Güneş’e teşekkür ederek çiçek hediye etti.