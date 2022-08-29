Burak Şenöz'den ''Yılanlar''a özel

Daha lise çağlarında müziğe olan tutkusunu günümüzde çıkardığı 5. single olan ''Yılanlar'' ile perçinleyen Bursa'nın vazgeçilmez solisti Burak Şenöz, yeni single'nin beğenileceğini, sosyal medyada viral olacağını söyledi.ERSEL NALBANT / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - 1995 yılından itibaren müzik piyasasında fırtınalar estiren Bursa'nın sevilen solisti Burak Şenöz, son sigle ''Yılanlar'' ile adından sıkça bahsettireceğe benziyor.

Benim Oldun, Aşkımdan Habersizim, Deprem, Avare'den sonra şimdi de, Sözü Titro, Müziği Faruk Altun - Furkan Acar'a ait olan 'Yılanlar'' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Burak Şenöz, ''Yılanlar'' şarkısının sosyal medyada viral olacağını belirterek hayli iddialı konuştu.

Burak Şenöz, şarkısının ismini özellikle 'Yılanlar' koyduğunu söyledi ve sözlerine şunları ekledi: "Sevdikleriniz ya da sizi sevdiğini sandıklarınız çoğu zaman kalbinize zehir saçmasına seyirci kalırsınız. Paranız ve şöhretiniz olduğunda yanınızdadırlar yoksa uzakta kalırlar. Yılanlarda omurga olmaz ve onlar şu dönemde o kadar çok ki maalesef bu şarkı onlara. İnsanlar artık uyanışın keyfini bu şarkıda bulsun ve etrafındaki yılanlardan uzak dursunlar."