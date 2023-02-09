Bülent Ersoy'dan deprem bölgesine 1 milyon TL!

Diva Bülent Ersoy’un deprem bölgesi için 1 milyon TL yardımda bulunduğu öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde binlerce vatandaşımızı kaybederken, sanat, spor ve medya dünyasından ünlü isimler de depremzedelere yardım elini uzattı.

Diva Bülent Ersoy’un deprem bölgelerine büyük bir yardım da bulunduğu öğrenildi.

Yakın dostu ve meslektaşı ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Değerli sanatçımız Diva Bülent Ersoy, deprem bölgesi için 1 milyon TL yardımda bulundu ve beş tane iş makinesi gönderdi.” ifadelerini kullandı.