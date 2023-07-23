Son Dakika
Bu yazın hit şarkısı belli oldu!
MAGAZİN 23.07.2023, 08:31
Şarkıcı Ender Çalışkan, yine bir Sezen Aksu şarkısı "Yaradana Kurban"la dinleyicisiyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Şu ana kadar yayınladığı şarkılarıyla dinleyicisinden büyük beğeni toplayan ve başarılı çalışmalara imza atan şarkıcı Ender Çalışna, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Yaradana Kurban" şarkısını kendine has yorumuyla yayınladı.
"YARADANA KURBAN" sıcak sazlar ve ritmik altyapısıyla bu yaza damgasını vuracak gibi görünüyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü