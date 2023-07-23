Bu yazın hit şarkısı belli oldu!

Şarkıcı Ender Çalışkan, yine bir Sezen Aksu şarkısı "Yaradana Kurban"la dinleyicisiyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Şu ana kadar yayınladığı şarkılarıyla dinleyicisinden büyük beğeni toplayan ve başarılı çalışmalara imza atan şarkıcı Ender Çalışna, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Yaradana Kurban" şarkısını kendine has yorumuyla yayınladı.

"YARADANA KURBAN" sıcak sazlar ve ritmik altyapısıyla bu yaza damgasını vuracak gibi görünüyor.