Bu festival kaçmaz! Ünlüler akın ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna başlattığı Gençlik Festivali bu yıl da gençlerin en çok sevdiği sanatçıların konserleriyle büyük bir coşkuyla devam edecek.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin En Genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna düzenlediği Gençlik Festivali’ni bu yıl da muhteşem konserlerle devam ettiriyor. Önceki yıl; Balıkesir Merkez, Bandırma ve Edremit’te 6 konserle 100 binin üzerinde genci ağırlayan Gençlik Festivali, bu yıl 8 konserle daha çok genci bir araya getirecek.

4 GÜNDE 10 SANATÇI GENÇLERLE BULUŞACAK

Çamlık Dijital Gençlik Merkezi’nde saat: 20.00’de başlayacak konserlerde; 18 Mayıs Perşembe günü Mehmet Erdem, 19 Mayıs Cuma günü Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, 20 Mayıs Cumartesi günü Emir Can İğrek ile 21 Mayıs Pazar günü Ceza gençlerle buluşacak. Edremit İlçesi Akçay Meydanı’nda da iki gün art arda düzenlenecek konserlerde; 19 Mayıs Cuma günü Güneş, 20 Mayıs Cumartesi günü Çakal ve Reckol sevenleriyle buluşacak. Bandırma İlçesi Cumhuriyet Meydan’ında; Emre Kaya 20 Mayıs Cumartesi günü, Gripin ise 21 Mayıs Pazar günü sahne alacak. Edremit ve Bandırma’da, Gençlik Festivali kapsamında düzenlenecek konserler saat: 21.00’de başlayacak. Muhteşem bir atmosferde gençlerin en çok takip ettiği ve beğendiği sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek Gençlik Festivali, her geçen yıl daha kapsamlı hale getirilecek.