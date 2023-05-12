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Boluğur'un imza gününde izdiham
MAGAZİN 12.05.2023, 10:26
Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Merve Boluğur'un Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi Reeder'ın İstanbul Torium AVM'deki mağazasının açılışında hayranlarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA)- Dora Magazin'in organize ettiği imza gününde izdiham yaşanırken Merve Boluğur hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.
Bol bol imza dağıtan Merve Boluğur, "Telefonum vazgeçilmezim. Yerli bir telefon kullanmaya başlamak da şahane" dedi.
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