Boluğur'un imza gününde izdiham

Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Merve Boluğur'un Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi Reeder'ın İstanbul Torium AVM'deki mağazasının açılışında hayranlarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA)- Dora Magazin'in organize ettiği imza gününde izdiham yaşanırken Merve Boluğur hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bol bol imza dağıtan Merve Boluğur, "Telefonum vazgeçilmezim. Yerli bir telefon kullanmaya başlamak da şahane" dedi.