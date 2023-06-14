Bodrum'da 'beyaz gece'ye ünlü akını

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından her yıl düzenlenen ‘Beyaz Gece’ dün akşam ünlü iletişimci Özgür Aras’ın Bodrum, Yalıkavak’ta açtığı yeni mekânı ENVY Night Life’ta gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - 27 yıldır Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen, Bodrum’un en büyük sivil toplum projesi Beyaz Gece’den elde edilen tüm gelir özel gereksinimli bireylerin ve onların ailelerinin eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla kullanılacak.

Konukların beyaz giyinerek katıldıkları davet tam bir görsel şölene dönüştü.

Işık, lazer ve dans şovlarıyla, Bodrum’un en yeni mekanı ENVY Night Life’ın ev sahipliği yaptığı geceye Olgun Şimşek, Mansur Ark, Alp Kırşan,Bora Gencer, Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Gecenin konukları sabahın ilk ışıklarına kadar ‘Beyaz Gece’nin gerçekleştiği ENVY Night Life’ın müzikleri ve şovlarıyla eğlendi.

Gece hayatının renkli isimleri Türkiye’nin uzun yıllardır görmediği tarzdaki buy eğlenceyi İspanya’nın meşhur adası Ibiza’daki kulüplerin tarzına benzetti.