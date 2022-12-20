'Blink Light' müzikseverlerle buluştu

Son dönemin en farklı projelerinden birine imza atan ikili Muratt Mat x Sevda Badirkhanova sıradışı çalışmaları olan “Blink Light”ı müzik severlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Azerbaycan asıllı sanatçı Sevda Badirkhanova ile geçtiğimiz yıllarda bir araya gelen Muratt Mat, onun eşsiz bir sese sahip olduğu, yazar kimliğinin yanı sıra hakim olduğu müzik prodüksiyon yeteneğinden etkilendiğini gizleyemedi.

Üzerinde birlikte çalıştıkları “Blink Light” için her şey çok kısa bir süre içerisinde gelişti.

Sözleri Sevda B, imzalı olan çalışmanın düzenlemeleri Muratt Mat mastering çalışmasını Türkçe müziğin en önemli ses mühendislerinden Emre Kıral, remix versiyonunu ise Kemal Nalbant hazırladı. Klip çekimlerini Gürcistan’ın Batum, Tiflis şehirlerinde ve Bursa’da üç günde tamamlandı.

Son dönemde yaptığı yerli ve yabancı müzik projeleriyle dikkatleri üzerine toplayan Muratt Mat Gürcistan’da yaptığı sıradışı çalışmalarıyla Söz yazarı ve Besteci kimliğiyle herkesin ilgiyle dinlediği isim Sevda Badirkhanova ile severek dinleyeceğiniz bu çalışmalarını video klibiyle kendi müzik şirketi olan Voice of Anatolia Records müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşturdu.

https://youtu.be/DZSUL9uAab4

Söz konusu kliple Türkiye'nin güzelliklerini tüm dünyaya gösterebilmeyi de hedefledikleri belirten Mat, yaptığı değerlendirmesinde, "Bursa doğa harikalarıyla Türkiye'nin Unesco dünya miraslarına sahip bir şehrimiz, tanıtımına bir nebzede olsa vesile olmakta bizi mutlu etti. Tüm bunların yanı sıra sosyal medya üzerinden yabancı bir müzik platformunda tanıştığımız Sevda ile bir dönem uzun yıllar Bursa'da yaşamış olmasının şaşkınlığı da beni bu şarkıyı hazırlarken oldukça heyecanlandırdı" yorumunda bulundu.