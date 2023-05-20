Bilgen Umut'tan ikinci tekli

Yaşamını Almanya’da sürdüren başarılı şarkıcı Bilgen Umut, ilk tekli şarkısı “Ellerini Çekip Benden” isimli anonim eseri anne ve babası için seslendirdi, elde ettiği başarıdan sonra 2. tekli eserinide müzik severlere sundu.İSTANBUL (İGFA) - Kararlı, inatçı ve savaşçı kişiliği ile çevresi tarafından sevilen ve tanınan Bilgen Umut, söz ve müziği 46 Çağlar imzası taşıyan “Aklını Alırım” isimli 2. Çalışmasının klip yönetmenliğini de 46 çağlar üstlendi.

Bilgen Umut yorumuyla “Aklını Alırım” isimli pop tarzındaki eserin klip çalışması Almanya’da yapılırken eser sosyal medyadaki ilginç akıl almaz paylaşımlara bir gönderme olarak nitelendirildi. Müzikte yorumcunun iddiasını dinleyici belirliyor ifadesinde bulunan Bilgen Umut “Benim hedefim ve umudum tabiî ki çok büyük beni hedeflerime taşıyacak olan beni takdir edenler olacaktır, yorumcunun iddiası bana saçma geliyor” dedi.

Bilgen Umut yorumuyla “Aklını Alırım” klip link