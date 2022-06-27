Bilal Sonses Adıyamanlıları coşturdu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Konserleri'nde Adıyamanlı hayranlarıyla buluşan son dönemlerin beğenilen popçularından Bilal Sonses, muhteşem bir konsere imza attı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Gençlik Konserleri' için Adıyaman'a gelen son dönemlerin beğenilen popçusu Bilal Sonses, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Aslen Adıyamanlı olan Bilal Sonses'i dinlemek için Eğriçay Parkı'ndaki alanı tıklım tıklım dolduran Adıyamanlılar, konser boyunca yerinde duramadı. Konsere katılan binlerce Adıyamanlı, ünlü şarkıcının söylediği şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı. Gece geç saatlere kadar devam eden konser boyunca hayranlarıyla yakından ilgilenen Sonses, Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konser sonunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz İskender Korkut sahneye çıkarak, yoğun programından dolayı konsere katılamayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç adına sanatçıya plaket ve çiçek takdim etti.