Beyaz Ekran yeni bir ikili kazandı

Yazar-Senarist Leyla Torcu Kırkpınar yeni projesi ‘Roller Değişirse’ hakkında bilgi verdi. Yönetmen Vedat İnce ile birlikte çalışacaklarını belirten Leyla Torcu Kırkpınar, TV sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yazar-Senarist Leyla Torcu Kırkpınar yeni projesi ‘Roller Değişirse’ hakkında bilgi verdi. Yönetmen Vedat İnce ile birlikte çalışacaklarını belirten Leyla Torcu Kırkpınar, TV sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YAZAR-SENARİST LEYLA TORCU KIRKPINAR

İlk senaryomu yazdığım süreçte bunun hemen dizi ya da film olmasını istedim. Bu süreçte birçok yapımcı ve yönetmenle tanıştım. İlk tanıştığım kişi Vedat İnce oldu. Hemen karar vermedim tabii. Sektörde tesadüfen ya da birilerinin tavsiyesiyle en az yüzlerce insanla görüştüm. Çoğuyla ortak frekanslar yakaladığım da oldu. Ama bir şey eksikti…!!! Uzun yıllar akademik ortamda bilimsel çalışmalar yapan biri olarak arada kafa boşaltma bakımından dizi, film ya da TV programlarına bakıp umudumu kesmiştim. Sonra madem “beğenmiyorsun” otur kendine “dizi yaz” kafasına geldim. Tabii senaryo teknikleri üzerinde bazı eğitim programlarına katıldım.

ASLINDA ROMANTİK NE DE KOMEDİ OLAMAMASI…

En çok izlenilen dizilere de hızlandırılmış olarak bakmama rağmen tatmin edici bir şey bulamadım. Hep küfür, argo, şiddet, günü birlik cinselliklerin aşk adı altında verilmesi hatta romantik komedilerin dahi ne aslında romantik ne de komedi olamaması… Gündelik hayatta sürekli silahlı ortamlar… Belki de benim anlamayışım derken böyle düşünen bir azınlığın da olduğunun farkındalığıyla farklı elit bir üslupla hayatın içinden bir kesit yazdım.

İNSANLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİM

“Roller Değişirse” yi yazarken birçok stand up’cının yaptığı gibi cinsel organ esprileri kullanmadım. Bunu yapmadan da insanların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefledim. Görüştüğüm birçok yönetmen ve yapımcı benden bunları istedi!!!... Biraz entrika, biraz şiddet en az bir eşcinsel karakter. Oysa o tarz içerikler zaten çoktu.

TOPLUMA DOKUNMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR

İşte bu yüzden beni değil senaryomu yönetmeye hevesli, ortak değerlerde yollarımızın kesiştiği Yapımcı ve Yönetmen Vedat İnce’ye geri döndüm. Çocukluğundan beri bu yola gönül koymuş farkındalığı yüksek bu insanla “Roller Değişirse” senaryosunda birlikte yola çıktık. “Roller Değişirse Dünya Değişir” şeklinde bir sloganımız olmasa da topluma dokunmak gibi bir hedefimiz var. Vedat İnce küresel güçlerin dünyayı hangi yöntemlerle ele geçirdiğinin farkında. O yüzden de kendi doğrularıyla evrensel doğrular arasında bir ortak payda arayışında. Gerekirse maddi kaygı gütmeden inanmadığı işleri geri çevirmeyi göze alıyor. İnandığında ise hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Hatta yaptığı bazı projelerin çalınıp başkaları tarafından çekilmesini de kafasına takmıyor. Önemli olan doğru fikirlerin çoğunluğa erişmesi kafasında. Onu özel kılan şeylerden biri de bu bence.

HALKIN DİLİNDEN ÜRETMEYİ SEVEN

Vedat İnce, birçok dönemlik, kısa ömürlü ama popüler yapımların tek bir tornadan çıkmışçasına, aynı kalıbın ürünü olduğu düşüncesinde bir yönetmen. Sanatın ne için yapıldığı sorunu, çok eski bir tartışmadır, kesin bir cevabı yoktur birçokları için. Ama o önce sanatın sanat için olması ve toplumu bir adım da olsa yukarı taşıması konusunda kararlı. Beni ona götüren adımlarımdan biri de bu oldu. İşte halkın içinden gelen, halkın dilinden üretmeyi seven aynı zamanda onları yukarı taşıyan bir sanat insanı ve aynı zamanda bu işin eğitimi de almış ve özümsemiş….

YÖNETMEN VEDAT İNCE’Yİ TANIYALIM

Yönetmen Vedat İnce Anadolu Üniversitesi Radyo- TV bölümünün ardından, İstanbul’da Özel Sinema Akademisi’ni bitirmiş, birçok filmin kamera arkasında reji koordinasyon, görüntü yönetmenliği, yönetmen asistanlığı, yardımcı yönetmenlik görevlerini de sürdürmekte olup işin mutfak kısmına da hakim olmuştur. İnce; sanatsal faaliyetlerine sadece sinema çekmek alanında değil, verimli olmak adına birçok lise üniversite ve belediye ile işbirliği içerisinde olarak sinema ve medyanın topluma etkilerini anlatan söyleşiler düzenlemiştir. Günümüzde ise Kocaeli’nde çekilecek ve televizyonda yayınlanacak “Roller Değişirse” dizisi için kollarını sıvamıştır.

SEKTÖRDE ADINDAN BAŞARIYLA SÖZ ETTİRMEKTEDİR

Sanatı sanat için yapan, her koşulda insan odaklı düşünen, hayalleri sınırsız olan kendine sınır koymayan yönetmen Vedat İnce; yaptığı ve yapacağı projelerle sektörde adından başarıyla söz ettirmektedir. Kendi şehrine olan sevgisini hayallerine dökerek çıktığı yolda memleketinin ilk filmini çekmek için harekete geçen İnce, 2012 yılında bu hayalini gerçekleştirerek ‘Nicomedia’ isimli filmin yönetmenliğini yapmıştır. Çok talep gören projede Vedat İnce’den ünlü televizyon kanalları röportaj almak için akın akın İzmit’e gelmişlerdir. 2012 yılında birçok televizyon kanalında, radyolarda filmle alakalı röportajlar yapmıştır. Ancak mütevazi kişiliğinden dolayı sosyal medya aracılığıyla reklam yapma gereği duymamıştır.

“NEFESİNİ TUT, SON KALE İSTANBUL, BEN MUCİZEYİM”

İnce, Kocaeli’nde 2013 yılında oyunculuk atölyesini kurmuş ve birçok öğrenciye oyunculuk derslerinde üstün eğitmenlerle birlikte hizmet de vermiştir. Oyunculuk atölyesi 2015 yılına kadar devam ederken İnce’nin hayatında parlak dönemler başlamıştır. 2014 yılında Kral TV, Dream Türk, Power Türk gibi kliplerin en denetimden geçtiği zamanlarda harika klip projelerine imza atarak birçok ünlü ismin yönetmenliğini yapmıştır. O yıllar arasında, “Nefesini Tut, Son Kale İstanbul, Ben Mucizeyim” isimli filmlere imzasını atmıştır. 2015-2017 tarihlerinde herkesin izlediği çok bilinen televizyondaki ünlü birkaç projenin senaryosunu yazmıştır.

SON SÖZ YİNE YAZAR-SENARİST LEYLA TORCU KIRKPINAR’IN;

Yeni projemiz için, insanların hayatına dokunabileceğimiz inancını bende yeşertmesi nedeniyle çok umutluyum. Beyaz ekranın sıradan ve sıkıcı alışkanlıklarını aşabileceğimizi şimdiden görüyorum. Teşekkürler Vedat İnce tanıştığımıza memnun oldum.