Betül düzene girecek!

Bu yıl Almanya’yı Eurovision Şarkı yarışmasında temsil etmek için ön elemelere katılan ve ulusal finale kadar yükselen Betül, yeni türkçe şarkısı "Gir Düzene“ ile pop müzik piyasasına yeni bir soluk getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Dinleyicileri tam anlamıyla dans etmeye teşvik eden ve clublarda son ses eşlik ettiren enerjik şarkının sözü ve bestesi Çağrı Şingan’a, aranjesi ise prodüktör Furkan SYZO‘a ait. Modern pop ve balkan ezgileriyle kendi tarzını oluşturan Betül, “Gir Düzene” isimli yeni şarkısına da kendine özgün melodileriyle imza attı.

Müzik klibinin yönetmenliği ve kreatif direktörlüğü Betül’ün menajeri Fatih Şahin üstlendi. Klibin edit’i ise Nitin Khajoita’a emanet edildi.

"Gir Düzene" ile müzikseverler bu yazın keyfini doyasıya çıkaracağını belirten genç şarkıcı Betül, "Şu an elimde birçok şarkı var, sürprizlere hazır olun. Uzun ara vermeden sıradaki şarkıları sevenlerimin beğenisine sunacağım" diyerek yeni çalışmalarının da mesajını verdi.