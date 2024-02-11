Berkay sevenlerini hüzne boğdu!

Peşpeşe çıkarttığı ve dinlenme rekorları kıran şarkılarının yanı sıra Youtube’da yaptığı ‘Evdeyiz Dede’ serisiyle dinleyicilerine ulaşan, eğlence dünyasında kendi kulvarında tek ismi Berkay konser maratonunu sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Son çıkardığı ‘Acı İkimize’ şarkısıyla bir kez daha sevenlerini hüzne boğan Berkay hafta sonu sahnelerdeydi.

Önce İzmir’de dün akşam da İstanbul’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Berkay kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz iki gece yaşattı.