Berkay Manisa’yı salladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' kapsamında gençlerin sevdiği sanatçı Berkay, Cumhuriyet Meydanı’nda Manisalılarla buluştu. Berkay, meydanı dolduran Manisalılara güzel bir konser anısı bıraktı.MANİSA (İGFA) - Manisa merkez ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Konserleri kapsamında ünlü sanatçı Berkay Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar İzledi. Kendi şarkılarının yanında popüler şarkıları da seslendiren Berkay’a, meydanı dolduran kalabalık da eşlik etti. Manisa’daki Kurtuluş Konserleri’ne katıldığı için Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, teşekkürlerini ileterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün adına çiçek ve Manisa’ya özgü hediyeleri takdim etti. Haraketli ve slov şarkıları ile Manisalılara unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, Manisalıların kurtuluş coşkusunu katladı.