Berkay Bursalıları coşturdu

Türk pop müziğin sevilen ismi Berkay, Jolly Joker Bursa sahnesinde Bursalı hayranlarıyla buluştu.ERSEL NALBANT / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa dün akşam ünlü şarkıcı Berkay’ı mekanında ağırladı.

Berkay yaklaşık iki saat kaldığı Jolly Joker Bursa’da sevenlerinin kulaklarının pasını sildi.

Birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Berkay’a tüm şarkılarında bir koro edasında eşlik eden Bursalı eğlence müdayimleri gece geç saatlere kadar renkli görüntüler oluşturdular.

Jolly Joker Bursa’da muhteşem bir konser veren Berkay “Sana Kalsa”, “İnanırım”, “Ey Aşk”, “Yaz” gibi çok sayıda hit şarkısını seslendiren şarkıcı sahne performansıyla da sevenlerinden tam not aldı.