Bergama’da Hüsnü Şenlendirici coşkusu

86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali'nde Asklepion Antik Tiyatro'da sahne alan sanatçı Hüsnü Şenlendirici, Ata topraklarında sevilen müzik ve şarkıları ile tarihi mekanda unutulmaz bir konser verdi.

İZMİR (İGFA) - Konsere sürpriz bir şekilde katılan sanatçı Hakan Altun, can kardeşim dediği Ünlü Klarnet Virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile birlikte düet yaptı. Her iki sanatçının sahnesi, antik tiyatroyu dolduran yaklaşık 10 bin kişiden büyük alkış aldı. Gecenin bir sürprizi de Hüsnü Şenlendici'nin kızı Naz'dan geldi. Baba-Kız hemşehrileri için çalıp, söylediler. Konser sonunda Hüsnü Şenlendirici'ye plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu unutulmaz gece için Hüsnü Şenlendirici'ye ve sürpriz katılımı için Hakan Altun'a teşekkür etti.

Konseri dinleyen yaklaşık 10 bin kişi, unutulmaz gecede hemşehrisi, Bergama aşığı Hüsnü Şenlendirici'ye her bir müzikte eşlik etti.