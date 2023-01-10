Berfu ve Eser Yenenler'den 'Çift Terapisi'

En eğlenceli çift Berfu ve Eser Yenenler, 4 şehirde 'Çift Terapisi' adlı gösterileri için seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) -Berfu ve Eser Yenenler 'Çift Terapisi' adlı gösterileri ile 11 Ocak Çarşamba günü bir kez daha Maximum Uniq'te seyirciyle buluşacak.

Gösterinin yoğun ilgi görmesiyle yeni bir afiş çekimi yapan Yenenler çifti, objektiflere eğlenceli pozlar verdi.

İkili Ocak ayında 4 ayrı şehirde yapacakları 5 gösteriyle başarılarını taçlandıracak.

Turne takvimini açıklayan Yenenler çifti, 15 Ocak Pazar günü İstanbul BKM Tiyatro'da, 16 Ocak Pazartesi günü Bursa Merinos Osmangazi Salonu'nda, 19 Ocak Perşembe günü Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 23 Ocak Pazartesi günü ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahne alacak.

https://youtu.be/D3loBt9RZfY