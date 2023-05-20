Bendeniz 19 Mayıs'ta coşturdu
Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Bendeniz sahne aldığı Jolly Joker Bursa’da Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa’da sahne alan Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Bendeniz, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarıyla sevenlerine coşku dolu bir gece yaşattı.
Yoğun bir ilginin olduğu geceye nostalji rüzgarıyla başlayan güzel şarkıcı, popüler çalışmalarından 'Satmışım' ve 'Güzeller Güzeli' ile büyük beğeni topladı.
Sahnedeki enerjisiyle birlikte gece boyunca dinleyicilerini de coşturan Bendeniz, Türk müziğinin popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi.
Dansları ve eğlenceli tavırlarıyla birlikte dikkati çeken Bendeniz, keyif dolu bir gece yaşattı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|35
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Cadiz
|35
|38
|15. Valencia
|34
|37
|16. Almeria
|34
|36
|17. Real Valladolid
|35
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19