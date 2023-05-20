Bendeniz 19 Mayıs'ta coşturdu

Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Bendeniz sahne aldığı Jolly Joker Bursa’da Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa’da sahne alan Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Bendeniz, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarıyla sevenlerine coşku dolu bir gece yaşattı.

Yoğun bir ilginin olduğu geceye nostalji rüzgarıyla başlayan güzel şarkıcı, popüler çalışmalarından 'Satmışım' ve 'Güzeller Güzeli' ile büyük beğeni topladı.

Sahnedeki enerjisiyle birlikte gece boyunca dinleyicilerini de coşturan Bendeniz, Türk müziğinin popüler şarkılarına da repertuvarında yer verdi.

Dansları ve eğlenceli tavırlarıyla birlikte dikkati çeken Bendeniz, keyif dolu bir gece yaşattı.