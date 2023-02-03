"Ben Metin gelemiyorum!" dedi

Dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca'nın Osmaniye'deki gösterisi iptal edildi.İSTANBUL (İGFA) - Hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve 4,5 saatlik işlemler sonrasında serbest bırakılan televizyon sunucusu Metin Uca, 200'ü aşkın biletin satıldığı, 12 Şubat'ta buluşacağı Osmaniyelilere etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

"SORUŞTURMANIN İLK SONUCU BU OLDU..."

“Sevgili Osmaniyeliler, ben Metin gelemiyorum" diyerek sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Metin Uca, şu ifadeleri kullandı:

"Niye mi? Çünkü Osmaniye’de ayın 12’sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklarına olan merakının kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın ilk sonucu bu oldu. 200’ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum efendim"

Sevgili Osmaniyeliler! Ben Metin gelemiyorum. Neden mi? @kubrakb pic.twitter.com/If5BYr40Vt — Metin Uca (@MetinUca) February 3, 2023