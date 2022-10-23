Belarus'ta yıldız yağmuru

‘İbo Show’ yılbaşı gecesi Belarus’ta gerçekleşecek. Gecede Türkiye’nin ünlü yıldızları sahneye çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - İbrahim Tatlıses’in fenomen programı ‘İbo Show’, 31 Aralık gecesi Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Belarus’ta sahneye taşınıyor. Başkent Minsk’teki Double Tree By Hilton & H Casino’da gerçekleşecek ‘İbo Show’, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirecek. ‘İbo Show’un yılbaşındaki sahne programına Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel-Çelik-Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi katılacak.

H Group Minsk Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Mustafa Şener konuyla ilgili yaptığı açıklamada ¨Konuklarımız için müzik ve eğlence dolu, bol sürprizli bir yılbaşı gecesi planlıyoruz. Türkiye’den gelecek davetlilerimizin her türlü konforunu düşündük. Kasım ayı itibariyle hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ülkemizden gelecek iki doktor ve üç hemşireden oluşacak bir sağlık ekibi de gece boyunca bizlerle olacak¨ diye konuştu.