Begüm Polat yine iddialı geliyor

Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren hem sanatçı kimliği hem de sosyal medyadaki milyonluk takipçisi sayısıyla dikkat çeken Begüm Polat, yeni tarzı ve yeni şarkısı ile sevenleriyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - “Yağmurdan korkan korkaktır” söylemiyle sosyal medyada bir anda gündem olan Begüm Polat, 2022 yılının öne çıkan isimlerinden Mete Karagöz ile birlikte seslendirdiği “Yanasın” isimli şarkısı ile müzikseverlerle buluştu.

Sosyal medya platformlarının en çok konuşulan isimlerinden olan Begüm Polat, müzikteki iddiasını sevenlerine “Yanasın” şarkısın ile bir kez daha kanıtlıyor.

Aynı zamanda Ebru Yaşar Orkestrası’nda vokalistlik görevini hala sürdürmekte olan Mete Karagöz ‘ün Begüm Polat ile yaptığı “Yanasın” şarkısının sözü ve müziği Yiğit Mahzuni ve Mete Karagöz, düzenlemesi ise Burak Vural ve Yiğit Mahzuni imzası taşıyor. Klibin yönetmen koltuğunda Ali Erkan Öztürk karşımıza çıkıyor.