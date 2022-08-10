Begüm Polat'tan olay yaratan klip! 'Affettim' dedi, sosyal medya ikiye bölündü!

Her konseri sonrası gündem olan Begüm Polat yeni “AFFETTİM” adlı şarkısının klibini yayınladı. Klibi aynı anda 5 bin kişi izlerken ilk 2 saatte 40 bin görüntülenmeye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Her konseri olay olan Begüm Polat, klibini yayınladıktan sonra sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündemine ikinci sıradan girdi.

Kimileri klipteki cesur sahneleri 'ahlaksızlık' olarak değerlendirirken, kimileri de bu bir sanat 'oyunculuk' yorumununda bulundu.

Twitter ve Türkiye gündemi Begüm Polat ile ikiye bölündü.

https://youtu.be/bBajFYbl_js