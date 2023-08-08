Beachte o şarkıcılara veto

Yaz boyunca birçok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapan Mawish Beach binlerce yerli ve yabancı turistin eğlence durağı haline gelmeye devam ediyor. İSTANBUL (İGFA) - Sezon boyunca her hafta 2 sanatçıyı ağırlayan işletme, güvenli ve kaliteli eğlencenin adresi olarak eğlence sektörünün vazgeçilmezi oldu.

Milyonlarca lira ödemeler yaparak işletmede konser etkinlikleri düzenleyen Mawish Beach İşletme Sahibi Osman Barut ise sitem dolu bir paylaşımda bulunarak mekanlarda sahne almak istemeyen sanatçılara karşı bir protesto başlattı.

İşletme sahibi Barut: “Bizim gibi mekanlar sayesinde birçok sanatçının şarkıları çalıyor. İşletmelerimizdeki atmosferin etkisiyle sanatçıların şarkıları insanların akıllarında ve ruhlarında bir etki yaratıyor. Bu sayede şarkıları daha çok dinleniyor ve etkileşimleri artıyor. Lakin son zamanlarda sanatçı menajerlerinin ve sanatçıların anlamsız kaprislerine maruz kalıyoruz. Mekanlara çıkmak istemiyorlar. Bunu unutmayın bizim gibi işletmelerde binlerce kişi çalışıyor. Ben mekana çıkmıyorum diye bir lüksünü olamaz” dedi.

Pandemi dönemindeki müzik sektöründeki sorunlara dikkat çeken Barut: “Bizleri pandemi zamanı arayıp mekanlarımıza çıkmak isteyen, araya birçok aracı koymak isteyen sanatçılar bu aralar bizleri görmezden gelmeye çalışıyor. Biz mekan sahipleri olarak sürekli bu sektörde var olduk olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mawish Beach Disko işletmesi olarak mekanlarına çıkmayan sanatçıların şarkılarına yer vermeyeceklerini dile getiren Barut: “Bizler bu konuda çok keskin kararlar aldık. Artık mekanlarda çıkmak istemeyen hiçbir sanatçının şarkılarını işletmelerimizde duyamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.