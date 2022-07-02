Başarılı oyuncu Yüsra Geyik: 'Arka Sokaklar' bir evrim

Son olarak Camdaki Kız dizisinde gördüğümüz başarılı ve güzel oyuncu Yüsra Geyik gelecek projelerini ve hayatına dair merak edilenleri anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Henüz on dört yaşındayken, Arka Sokaklar dizisindeki Zeliha karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan ve ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik MAG Temmuz sayısının konuğu oldu.

Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar' projesi hakkında konuşan ve diziyi bir evrim olarak tanımladı.

“On beş yıl, dile kolay. Arka Sokaklar ayrı bir evren gibi" diyen Yüsra Geyik, "Orada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun; belki zamana inancım bu yüzden yok. Beni ben yapan en önemli unsurlardan biridir. Bu sebeple yokluğu hayatımda düşünülemez bir halde. “Bir şey katmak” çok hafif kalır. Arka Sokakları hayatımdan çıkarsak, uzuv eksikliği gibi bir hissiyatı olur diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımın çoğunu sette geçirmek ve bir yandan da oyunculuk eğitimi almak büyük bir şans” açıklamasında bulundu.