Başak'ın yalnız kalbi

Müzik dünyasının genç yıldızı 19 yaşındaki Başak Çalık, 17 yaşında yazdığı şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Müzik dünyasına 4 sene önce 15 yaşında ‘merhaba’ diyen genç şarkıcı Başak Çalık, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan “Yalnız Kalp” şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

19 yaşındaki genç şarkıcı Çalık, “Bazen ilişkiler bitse de, aşk bitmez. Kalbinin acı yalnızlığını hissedersin. ‘Yalnız Kalp’ şarkısı bu duyguyu hisseden herkese iyi gelecek" yorumunda bulundu.