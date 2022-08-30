Baş mankeni Wilma Elles olacak

Yaptığı kreasyon ve defilelerle adından söz ettiren modacı Cafer Andıç, Lavanta bahçesindeki eşsiz defilesinin ardından Avrupa'daki ilk defilesine hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Defilesinin hazırlıklarını Nişantaşı'ndaki mağazasında sürdüren Cafer Andıç defilesinin baş mankeni Wilma Elles'le prova yaptı.

Dünya starlarına da kıyafet hazırlayacak olan Andıç, amaçlarının Avrupa'da ses getiren defilelere imza atmak olduğunu belirterek, "Tasarladığımız kumaşları Türk yıldızların yanı sıra Jennifer Lopez gibi dünya starları da giydi. Kumaş tasarımlarımızla kendimizi ispatladıktan sonra kıyafetlerimizle de tüm dünyanın dikkatini çekmeyi istiyoruz" dedi.

Wilma Elles de, Cafer Andıç'la çalışmanın gururunu yaşadığını söylerken, Türkiye'de modaya tasarımlarıyla yön veren bir ismin baş mankeni olmanın gurur verici olduğunu söyledi.