Barış Hayta'dan sürpriz nikah

Oyuncu ve müzisyen Barış Hayta birlikte olduğu yoga eğitmeni sevgilisi Esra Can'la evlendi.YUNANİSTAN (İGFA) - Oyuncu ve müzisyen Barış Hayta 2 yıldır birlikte olduğu yoga eğitmeni sevgilisi Esra Can'la Atina'da sürpriz bir şekilde evlendi . Atina başkonsolos yardımcısı Erdem Kutlu'nun kıydığı bu sürpriz nikahtan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajlarını paylaştılar.